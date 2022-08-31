Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz bugünkü 'Akşener, kan ter içinde Gül'ün adaylığı için mi koşturuyor?' başlıklı köşe yazısında İyi Parti'nin adayı Abdullah Gül olabilir mi sorusunu irdeleyerek çok öenmli bir yazı kaleme aldı. Tayiz '6'lı masa için "ortak aday" belirleme işi gittikçe sarpa sarıyor. Gül'ü açıklasalar çarşı karışacak. Kılıçdaroğlu'nu daha baştan "kazanamayacak aday" olarak ilan ettiler' ifadelerine yer verdi. Tayiz yazısının ilerleyen kısımlarnda 'Peki Meral Akşener ne yapar, Gül'ün adaylığına bu kez onay verir mi? Benim için sürpriz olmaz ama yine de çok zor görünüyor. ' dedi. İşte o yazı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kan ter içinde kaldığı seçim gezilerinin yanına 6'lı masanın "ortak adayı" olmak için Abdullah Gül'ün ofis bahçesinden, kuş sesleri arasında çektiği videoyu koyup değerlendirin.

Abdullah Gül'ün tepeden inmeci, hazıra konan siyaset tarzı, sokakta kendini paralayan muhalefet liderlerine galebe çalabilir mi?

Ne yazık ki 6'lı masanın aday belirleme süreci buraya doğru ilerliyor.

Kamuoyunun karşısına çıkmaktan uzun süredir kaçınan Abdullah Gül'ün, 30 Ağustos gibi CHP'liler için sembol olan bir günde, 9 yıl önceki eleştirileri yanıtlamaya kalkması pek anlaşılır olmadı. Meselenin "ağaç" olmadığını herkes biliyor. Gül'ün, aday belirleme sürecinin tam ortasında kendini göstermeye başlaması son derece manidar.

Abdullah Gül'ün CHP ve diğer ittifak ortaklarının 2023'teki cumhurbaşkanı adayı olmak istediği sır değil. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kameralar karşısına geçerek bu isteğini kamuoyuna açıklamıştı. Meral Akşener'in vetosu üzerine süreç "gel bakalım Muharrem"e dönmüştü.

Aradan geçen sürede Abdullah Gül'ün duruşu değişmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurnazca yürüttüğü aday belirleme süreci sayesinde Gül'ün adaylık ihtimali biraz daha güçlendi. Kılıçdaroğlu olası adayları tek tek harcayarak, kenara koyarak, geride kendi ismini ve Abdullah Gül'ü bıraktı. 6'lı masada Gül'e karşı olan Meral Akşener'den başka kimse de yok aslında. Saadet ve DEVA, 6'lı masada zaten Abdullah Gül'ü temsil ediyor; hatırlarsınız, Ahmet Davutoğlu da Gül'ü ziyaret ederek ona biat edeceğini çoktan duyurmuştu. Geriye kim kalıyor? Gültekin Uysal değil herhalde, Meral Akşener! Kılıçdaroğlu kendi ismini öne sürerek Meral Akşener'i de Gül'e razı etmeye çalışıyor.

Peki Meral Akşener ne yapar, Gül'ün adaylığına bu kez onay verir mi? Benim için sürpriz olmaz ama yine de çok zor görünüyor. Sokaklarda kan ter içindeki fotoğraflarına, onca mizansen videosuna bakılacak olursa Meral Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığı için bu kadar kendini yormuyordur, diye düşünüyorum. Kendisi ve partisi için muhakkak bir hedefi olmalı. Gül'e rıza göstermesi için yüksek yerlerin devreye girmesi ve ikna edilmesi lazım. Bu ikna çalışmasını da kendisini ayda bir ziyaret eden "uluslararası karar vericiler" yapıyor galiba. Bu kadar çok ziyareti başka türlü izah etmek zor.

6'lı masa için "ortak aday" belirleme işi gittikçe sarpa sarıyor. Gül'ü açıklasalar çarşı karışacak. Kılıçdaroğlu'nu daha baştan "kazanamayacak aday" olarak ilan ettiler. Tanınmamış bir adayın akıbeti, daha önceki tanınmamış aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nunkinden farklı olmaz. Ayrı ayrı girseler iddialarını kaybetmiş olacaklar. Bu açmazdan çıkmaları, adaylık düğümünü çözmeleri oldukça zor görünüyor.