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Siyaset Akşener 'elektrik faturası' provokasyonuna böyle ortak oldu: Kılıçdaroğlu müsaade ederse...
Siyaset

Akşener 'elektrik faturası' provokasyonuna böyle ortak oldu: Kılıçdaroğlu müsaade ederse...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik provokasyonuna destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 22:01:00 - 2022-04-21 22:07:02
Akşener 'elektrik faturası' provokasyonuna böyle ortak oldu: Kılıçdaroğlu müsaade ederse...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik faturasını ödemeyerek halkı kışkırtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesilen elektriğini ödemek için teklifte bulundu.

Faturaları ödemeyince elektriği kesildi

Geceliği 100 bin liralık lüks otel odasından çektiği videolar ile halktan yana gözükmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamların geri çekileceği güne kadar faturalarını ödemeyeceğini söylemişti. Faturalarını ödemeyen Kılıçdaroğlu, bugün evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Akşener'den provokasyona destek

Muhalefetten de Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna destek geldi. Kırşehir'in Boztepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulundu.

"Elektrik borcunu ben ödeyebilirim"

Kılıçdaroğlu'nun provokasyonunu olumlu olarak değerlendiren Akşener, ''Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur. Müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi hanım için'' ifadelerini kullandı.

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