Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Akşener "Muhalif seçmenin çok çabuk morali bozuluyordu. Yine mi olmadı? Yine mi başarışız olduk? diye üzülüyordular fakat biz bu seçmenin moralini düzeltmek için çok uğraştık. Paritilerin bel kemikleri yerel teşkilatlardır. Teşkilatlar arası diyaloglar olmazsa seçimleri kazanmanın zor olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'de biz partiler arası diyalogun gelişmesine çok önem verdik. Yeni seçim döneminde amacımız var olan Belediye Başkanını tekrar seçtirmek değil. Özü başımıza seçime gideceğiz" dedi.

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