  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu
Siyaset

Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:41:00 -
Akşener duyurdu! İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın olduğunu açıkladı.

Akşener "Muhalif seçmenin çok çabuk morali bozuluyordu. Yine mi olmadı? Yine mi başarışız olduk? diye üzülüyordular fakat biz bu seçmenin moralini düzeltmek için çok uğraştık. Paritilerin bel kemikleri yerel teşkilatlardır. Teşkilatlar arası diyaloglar olmazsa seçimleri kazanmanın zor olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'de biz partiler arası diyalogun gelişmesine çok önem verdik. Yeni seçim döneminde amacımız var olan Belediye Başkanını tekrar seçtirmek değil. Özü başımıza seçime gideceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!
Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!

Siyaset

Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apar topar sildi! İYİ Partili vekil fena madara oldu
Apar topar sildi! İYİ Partili vekil fena madara oldu

Sosyal Medya

Apar topar sildi! İYİ Partili vekil fena madara oldu

Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var
Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var

Gündem

Halk TV CHP ve İYİ Parti'nin oyunu açıkladı! Tam bir yıkım var

Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?
Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?

Siyaset

Ziyaretinizle HDP ile ittifakınızı mı unutturacaksınız?

İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu
İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu

Siyaset

İYİ Parti İstanbul il başkanı belli oldu

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Gündem

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

İYİ Parti’de büyük deprem! Az önce açıklandı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
İYİ Parti’de büyük deprem! Az önce açıklandı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Siyaset

İYİ Parti’de büyük deprem! Az önce açıklandı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!
İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!

Siyaset

İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23