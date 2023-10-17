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Siyaset Akşener de CHP’deki değişimcilere taraf oldu CHP ile olası işbirliğine kapıları kapatmıştı 'CHP’de değişim olursa işbirliğinin önü açılır'
Siyaset

Akşener de CHP’deki değişimcilere taraf oldu CHP ile olası işbirliğine kapıları kapatmıştı 'CHP’de değişim olursa işbirliğinin önü açılır'

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:29:00 -
Akşener de CHP’deki değişimcilere taraf oldu CHP ile olası işbirliğine kapıları kapatmıştı 'CHP’de değişim olursa işbirliğinin önü açılır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için “CHP ile olası işbirliğine” kapıları kapatırken parti içinde bir grup, CHP’nin 4 ve 5 Kasım’da düzenlenecek olağan kurultayı sonrasında partide “bir değişimin yaşanması halinde”, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için “CHP ile olası işbirliğine” kapıları kapatırken parti içinde bir grup, CHP’nin 4 ve 5 Kasım’da düzenlenecek olağan kurultayı sonrasında partide “bir değişimin yaşanması halinde”, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.

 

İYİ Parti’de bazı kurmaylar, Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile “işbirliği için yeniden masaya oturmayacağına” dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde “İYİ Parti’nin haklı olduğunu ortaya çıkaran bazı tespitlere o dönem CHP’den sert dönüşlerin olduğu” dile getirilirken, Akşener’in 31 Mart’taki yerel seçimleri de “partinin kurumsal bir yapı kazanması açısından bir fırsat gördüğüne” işaret ediliyor.

İYİ Partili bazı kurmaylar, muhalefetin yönettiği bazı belediyelerin yerel seçimlerde “AKP’nin eline geçmemesi için bazı büyükşehirler kapsamında işbirliğinin yapılması gerektiğine” de dikkat çekiyor.
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Ancak bunun tek olasılığının da “CHP’deki kurultayda yaşanacak değişim olduğu, Akşener’in de işbirliğine ancak değişim yaşanması durumunda ikna olacağı” kaydediliyor.

RİSKE ATILMAMALI

İYİ Partili bazı kurmaylar, “Yerel seçimlerde muhalefetin bir araya gelmesi gerekiyor. Genel başkan partiyi kurumsallaştırmaktan yana ancak bunun adresi yerel seçimler olmamalı. 2028’deki genel seçimler olmalı. Yerel seçimler riske atılmamalı. CHP’de olası bir değişimde, her iki partinin lideri yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilir” değerlendirmesini yapıyor

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Yorumlar

SELANİKLİ YAHUDİ SOYUNDANGELME MERAL AKŞENER

HANGİ DALDA OYNADIĞINI KİMSE KESTİREMEZ BU BİN BİR SURATLI SAHTEKAR MERAL HİRİSTİYAN ALEMİNİ YÜZ SENE SIRTINDA TAŞI BİR GÜN İNDİR GENE KÖTÜSÜN GENE KÖTÜ BU KART MEYMENETSİZ ŞEYTANİ MERALDA BU SOYLARDAN GELME BEN VATANDAŞ OLARAK ÜLKEMDE SATILMIŞLARIN VE KÖKLERİ ERMENİ YAHUDİ MASONLAR SOYUNDAN GELME OLANLARIN AMA TÜRKÜMDİYE VE TÜRK VATANDAŞI OLANLARIN İKTİDARA GELMELERİNİ ÜLKEYİ YÖNETMELERİNİ İSTEMİYORUM SELANİĞİ ÇOK ESKİDEN YAHUDİLERİN ÇOĞUNLUKTA GÖÇ EDEREK SELANİGE YERLEŞEREK YAŞADIĞI MEKANLARI SELANİK OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR UZMANLAR PROF. ARAŞTIRMACILAR BU YÜZDEN PEK GÜVENMEYİN BU KADINA ÇÜNKİ ABDULHAMİT HAN DÜŞMANLIĞINDAN HERŞEY ANLASILIYOR MERALIN NE MAL OLDUĞUNU VE HANGİ SOYDAN GELDİĞI
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