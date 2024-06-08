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Gündem Akşener Bahçeli ile de görüşecek mi?
Gündem

Akşener Bahçeli ile de görüşecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-06-08 07:12:00 - 2024-06-08 07:24:00
Akşener Bahçeli ile de görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi tartışma yaratan İYİ Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi tartışma yaratan İYİ Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşeceği iddia edildi.

 

İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Halk TV'de katıldığı programda, İYİ Parti'li bir milletvekilinden yayın sırasında mesaj geldiğini, Akşener'in önümüzdeki günlerde Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Uğuroğlu'nun aktardığına göre, İYİ Parti'li milletvekili, Erdoğan ile Akşener'in görüşmesinde Bahçeli'nin de adının geçtiğini, fakat görüşme önerisinin Erdoğan'dan mı, Akşener'den mi geldiğinin net olmadığını belirtti.

 

Ancak Odatv’nin ulaştığı Akşener cephesi böyle bir görüşmenin olmayacağını dile getirdi. Devlet Bahçeli ile görüşmeye dair herhangi bir planlama yapılmadığını dile getiren Akşener tarafı tüm iddiaları yalanladı.
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