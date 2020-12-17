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Aktüel Akşemseddin Türbesi'ndeki tepki çeken tente kaldırıldı
Aktüel

Akşemseddin Türbesi'ndeki tepki çeken tente kaldırıldı

Sökülen tentenin yerine yapıya uygun ahşap koruyucu takılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:40:42 -
Akşemseddin Türbesi'ndeki tepki çeken tente kaldırıldı

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesindeki Akşemseddin Türbesi'nde, girişin üzerinde bulunan tente, tepkiler üzerine kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen Akşemseddin Hazretleri'nin Göynük ilçesindeki türbesinin girişinin üzerinde bulunan tente, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yağışlı havalarda türbeyi ziyaret edenlerin ayakkabılarının ıslanmaması için takılan tente, tepkiler üzerine söküldü.

Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hazretleri Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, tentinin türbenin girişine 2012 yılında takıldığını belirterek, "Bir televizyon programı çekiminde de bu tente gösterildi. Ondan sonra tepkiler ortaya çıktı. Tenteyi söktürdük." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte Anıtlar Kurulu ile temasa geçeceklerini dile getiren Çankaya, "Usulüne uygun ahşap bir koruyucu yapmayı düşünüyoruz." dedi.

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