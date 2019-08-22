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Akşehir’de düzenlenen halter şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası bugün yapılan yarışmalar ile sona erdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:11
Akşehir’de düzenlenen halter şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası bugün yapılan yarışmalar ile sona erdi.


Türkiye Halter Federasyonu tarafından Akşehir Belediyesi ve Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasına, Türkiye’nin çeşitli illerinden 33 kız, 64 erkek olmak üzere toplam 97 sporcu katıldı. Yarışmalara Akşehir’den katılan Akşehir Spor Kulübü sporcusu Mithat Topal 45 kiloda, Akşehir Ak Nasreddin Spor Kulübü sporcusu Sait Geçitlioğlu ise 61 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Halter yarışmasında yapılan seremonide konuşan Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, şampiyonanın Akşehir’de yapılmasından gurur ve onur duyduklarını belirtti. Yılmaz, “Bizler Akşehir olarak sporun gençlerimize yaygınlaşması, spor dalı altında başarılar kazanarak Akşehirimizi, Konyamızı ve ülkemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, Akşehir’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, şampiyonanın Akşehir’de düzenlenmesi için katkı sağlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yave emeği geçen herkese teşekkür etti. Taşpınar, “Çok kıymetli minik sporcularımız, sizler halterin teminatısınız. O kadar önemlisiniz ki inşallah yıllar nasıl geçecek siz de bilemeyeceksiniz, biz de bilemeyeceğiz. Yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçecek ve inşallah ülkemizi yurt dışında temsil etmek, İstiklal Marşımızı çaldırmak, bayrağımızı göndere çektirmek şerefine nail olacaksınız” şeklinde konuştu.


Taşpınar, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan bir film çekildiğini ve bu filmin de önümüzdeki aylarda vizyona gireceğini belirtti. Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan da, “Üstlendikleri, sırtlandıkları halterler gibi ellerine emanet edeceğimiz ülkemizin geleceğini omuzlayıp daha da ileriye taşıyacaklarına inandığımız sporcularımızı ve siz değerli yöneticilerimizi şehrimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyduk” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar tarafından şampiyonaya katkı sağlayan kurum temsilcileri ve şampiyonayı izleyen protokol üyelerine plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:11
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