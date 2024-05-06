Aksaray’da yüksek kesimlere kar yağdı

Aksaray’da aniden düşen hava sıcaklıkları ve yağmur yağışlarının ardından yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü ve meteorolojinin rüzgar ve şiddetli yağış tahminleri için uyarılarda bulunduğu Aksaray’da bugün yüksek kesimlere kar yağdı. Özellikle Hasan Dağı bölgesinde bulunan Helvadere beldesinin bir kısmı ve Hasan Dağı eteklerindeki otel bölgesine kar yağdı. Hava sıcaklıklarının 10 ila 2 derece arasında seyrettiği Aksaray’da bugün soğuk havada yüzünü gösterdi.

Kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte normalin üzerinde seyreden hava şartları üreticileri de tedirgin ediyor.