Aksaray'da uçarken çiftliğe düşen yavru flamingoya bakın muhtar ne yaptı?

Tuz Gölü, flamingoların kuluçkaya yattığı ve yavruların uçmayı öğrenene kadar konakladığı doğal bir yaşam alanı görevi görüyor.

Tuz Gölü'nden sürüsüyle birlikte göç etmek için uçan yavru flamingo, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bir çiftliğe düştü.

Bir diğer adı "allı turna" olan flamingonun düştüğünü gören vatandaşlar durumu köy muhtarı Mustafa Özkan’a bildirdi.

YAVRU FLAMİNGOYU EVİNE GETİRDİ

Aldığı bilgi üzerine çiftliğe giden muhtar Özkan, yavru flamingoyu, kendi evinin bahçesine getirerek besledi.

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DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARA BİLDİRDİ

Burada flamingonun yarası olup olmadığını kontrol eden muhtar Özkan, herhangi bir yaraya rastlamayınca flamingoyu kafese koyarak durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne de bildirdi.

"ÖLMESİNE RAZI OLAMADIM"

Yaşanan olayı anlatan muhtar Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşın biri beni arayarak flamingonun çiftliğe düştüğünü söyledi. Ben de hayvanın ölmesine razı olamadım. Hayvanları da sevdiğim için gidip flamingoyu alıp geldim. Evimde güzelce besledim, suyunu ve yemini koydum. Birazdan da doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü’ne bırakacağım.

Özkan, flamingoyu alarak doğal yaşam alanı olan Tuz Gölü’ne götürerek bıraktı.