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Aktüel Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı
Aktüel

Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:50:48 -
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mustafa Baydar (28) idaresindeki 68 AAS 707 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 15. kilometresinde Ahmet Ergin (34) kontrolündeki 41 UV 216 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Baydar ile otomobildeki Dudu (33), Ahmet (3) ve Elanur Tunç (8) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dudu ve Ahmet Tunç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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