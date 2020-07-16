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Aktüel

Aksaray'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 22:54:16 -
Aksaray'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ferhat Düş (24) idaresindeki 68 BF 247 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda, Taner Kılıç (30) yönetimindeki 07 SG 231 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Düş ile otomobildeki Habibe (55), Recep (55) ve Sadiye Polat (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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