  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Aktüel

Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:42:13 -
Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Ali Bozdağ idaresindeki 68 D 0054 plakalı minibüs, merkeze bağlı Sağlık köyü yakınlarında, Feyzullah Kılıç'ın kullandığı 34 PD 5872 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüsteki 12 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan
Gündem

Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan" deşifre oldu

Ermenistan ordusu ile birlikte Azerbaycan'a karşı sıcak çatışmalara giren PKK’lı teröristlerin Karabağ’daki kampları deşifre oldu. PKK ve ör..
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay