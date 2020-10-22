Aksaray'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Ali Bozdağ idaresindeki 68 D 0054 plakalı minibüs, merkeze bağlı Sağlık köyü yakınlarında, Feyzullah Kılıç'ın kullandığı 34 PD 5872 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, minibüsteki 12 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.