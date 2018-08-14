Aksaray'da mera yangını! 300 dekar alan zarar gördü

Aksaray'da Merkeze bağlı Kargın köyünün yüksek alanlarında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın, yangın helikopterinin de desteğiyle uzun bir çalışmanın ardından gece geç saatlerde kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma ve yangının tekrar başlama durumuna yönelik önlem çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aksaray Orman İşletme Müdürü Mustafa Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kargın köyünün yüksek kesimlerindeki yangının, kuru otların bulunduğu merada çıktığını ve 300 dekar alanının yandığını söyledi.

Yangına hızlı şekilde müdahalede bulunulduğunu aktaran Uygun, "Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Sadece 20 dekar bir alanda ağaçlara sirayet durumu oldu. Bu bölgede de çok ciddi bir sıkıntımız yok. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.