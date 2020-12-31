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Aktüel Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza
Aktüel

Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:06:17 -
Aksaray'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak mandırada okey oynayan 9 kişiye 63 bin lira ceza verildi.

Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde bir mandıranın kahvehaneye dönüştürülerek okey oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek burada okey oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bu kişilere "sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek", "sosyal mesafe kurallarına uymamak" ve "maske takmamaktan" toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

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