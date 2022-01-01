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Aktüel Aksaray'da katliam gibi kaza! Ölüler var
Aktüel

Aksaray'da katliam gibi kaza! Ölüler var

Aksaray'da merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 01:41:00 - 2022-01-01 03:06:36
Aksaray'da katliam gibi kaza! Ölüler var

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobil ile gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Yol trafiğe kapatıldı

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

7 kişi hayatını kaybetti

Kazada, sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki, eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Leyla, Aysel ve torunu Ceyda Ergün (14) hayatını kaybetti. Cenazeler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

 

 

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