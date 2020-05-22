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Aksaray’da karantinadaki vatandaşlara erken tahliye

Madagaskar ve Tanzanya’dan getirilerek Aksaray’da karantina altına alınan 105 Türk vatandaşı 14 günlük karantina süresinin 8.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:31:51 -
Aksaray’da karantinadaki vatandaşlara erken tahliye

Madagaskar ve Tanzanya’dan getirilerek Aksaray’da karantina altına alınan 105 Türk vatandaşı 14 günlük karantina süresinin 8. gününde tahliye edilerek memleketlerine gönderildi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yurt dışından getirilen Türk vatandaşları Ramazan Bayramı nedeniyle alınan tedbirler altında evlerine gönderiliyor. Madagaskar ve Tanzanya’dan Aksaray’a getirilen 105 Türk vatandaşı 8 gün önce karantina süresini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hamidi Veli Yurduna yerleştirildi. Yurtta kalan 105 kişi karantina sürecinin 8. gününde alınan tedbirler ve sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine gönderildi. Valizleriyle birlikte yurttan çıkan ve otobüslere binen vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıkarken, bazıları yurda gelen yakınları tarafından alınarak araçlarla memleketlerine döndü. Tahliye işlemi sırasında Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

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