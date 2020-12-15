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Aktüel Aksaray'da elektronik eşya ve motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Aksaray'da elektronik eşya ve motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:03:02 -
Aksaray'da elektronik eşya ve motosiklet çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile motosiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelilerinin Ferdi A. (19) ve İlyas D. (29) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları kent merkezinde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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