Aksaray’da denetimler hız kesmiyor

Aksaray’da korona virüs tedbir ve önlemlerinde etkin bir mücadele yürüten polis ekipleri yaptıkları denetimlerde de 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alarak etkin bir mücadele yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Gece yarısı kent genelinde ana halterlerde görev alan polis ekipleri trafikte de etkin bir çalışma yürüterek, hem 65 yaş üstü sokağa çıkma sınırlandırması, hem 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlandırması ve hem de maske zorunluluğu kapsamında denetimler yapıyor. Polis ekipleri ayrıca ehliyet ve alkol kontrolünü de beraberinde gerçekleştiriyor. Durdurulan araç sürücüleri bir bir alkol, ehliyet, maske ve yaş kontrolünden geçiriliyor.