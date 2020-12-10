Aksaray ve Karaman'dan Suriye'ye İHH yardım tırları gönderildi

AKSARAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Aksaray ve Karaman'da toplanan yardımları taşıyan tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şenol Korkmaz, cumartesi kapalı pazarında düzenlenen uğurlama töreninde, savaşın başından bu yana Suriye'de evlerin üçte ikisinin yıkıldığını, halkın çoğunluğunun çadırlarda ya da metruk binalarda yaşadığını söyledi.

Suriyeliler için yılın en zor mevsiminin kış olduğunu anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları yapıyoruz. Şimdiye kadar milyonlarca insana gıda, barınma, sağlık ve diğer alanlarda yardım ulaştırdık. Malumunuz kış geldi. Çadır kentlerde yaşayan on binlerce kişi bizi bekliyor. Kış ölüm getirmeden yardım ulaştırmalıyız. Gelin onlara destek olalım. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar soğuktan zarar görmeden kışı atlatabilsin. Birlikte kışlarını ısıtıp dertlerine derman olalım."

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin bulunduğu 2 tır, dualarla uğurlandı.

- Karaman

Karaman'da da Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, yardım malzemelerinin bulunduğu 1 tır, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Karaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Raşit Bayrak, törende yaptığı konuşmada, kentteki sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yaklaşık 9 yılda Suriye'ye 80 tır gönderdiklerini söyledi.

Dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olduklarını ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot, insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem, defter, kitap, sınıf, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün de 450 çuval un, 2,5 ton bakliyat ve hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru 25 kolide atkı, bere ve yelek gibi örgülerini göndereceğiz. İnsanlığımızı hiç unutmadık. İnsanlığımıza dair hassasiyetimizi yitirmedik."



