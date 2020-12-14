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Aktüel Aksaray Belediyesi Kovid-19 nedeniyle kepenk kapatan esnafa 1000 lira nakit verecek
Aktüel

Aksaray Belediyesi Kovid-19 nedeniyle kepenk kapatan esnafa 1000 lira nakit verecek

Belediye Başkanı Evren Dinçer: - "Yaklaşık 1000'e yakın esnafımız bu desteğimizden yararlanacak. Bugün başvuruları almaya başladık. 25 Aralık'a kadar başvuru alacağız. Şu ana kadar 100 esnafımız başvuruda bulundu"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:35:47 -
Aksaray Belediyesi Kovid-19 nedeniyle kepenk kapatan esnafa 1000 lira nakit verecek

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Dinçer, Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde, destek paketi için başvuran esnaflar ile sohbet etti.

Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kepenk kapatan kahvehane, kıraathane, çay ocağı, okul kantini, kafe ve kafeterya işleten esnafa, 14-25 Aralık arasında başvurmaları halinde Belediye olarak 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Dinçer, "Şu anda esnafımızdan yoğun şekilde talep alıyoruz. Bizler bu zor süreçte hemşehrilerimizin yanındayız. Esnaflarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Yaklaşık 1000 esnafımız bu desteğimizden yararlanacak. Bugün başvuruları almaya başladık. 25 Aralık'a kadar başvuru alacağız. Şu ana kadar 100 esnafımız başvuruda bulundu."

Destek başvurusunda bulunmak için belediyeye gelen işletme sahibi Dede Özyol ise kıraathane çalıştırdığını, kendilerinin desteğe çok ihtiyacı olduğunu belirterek, 1000 liralık desteğin ilaç gibi geleceğini kaydetti.

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