  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:09:19 -
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Başkan Dinçer, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Dinçer, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçkide yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Fotoğraf seçme noktasında biraz zorlandık. Zor da olsa 3 fotoğraf için tercihimizi yaptık. Bu fotoğrafları çeken tüm AA ekibine teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılık son yıllarda ülkemizde çok gelişti. Her fotoğraf arka planında çok önemli şeyler anlatıyor. Bu anlamda çok güzel ve anlamlı fotoğraflar vardı. AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest
Dünya

Türkiye'den Gardaşlara anlamlı jest

28 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılması nedeniyle Azerbaycan'da düzenlenecek geçit törenine Türkiye 2783 askeriyle destek verecek. Bu ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay