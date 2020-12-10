Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Başkan Dinçer, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Dinçer, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçkide yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Fotoğraf seçme noktasında biraz zorlandık. Zor da olsa 3 fotoğraf için tercihimizi yaptık. Bu fotoğrafları çeken tüm AA ekibine teşekkür ediyorum. Fotoğrafçılık son yıllarda ülkemizde çok gelişti. Her fotoğraf arka planında çok önemli şeyler anlatıyor. Bu anlamda çok güzel ve anlamlı fotoğraflar vardı. AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."



