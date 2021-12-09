'Akşama ne pişirsem?' Diyenlere soğanlama tarifi

Nefis ve ekonomik bir yemek olan soğanlama tarifi.

Soğanlama tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

4 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

2 tatlı kaşığı kuru nane

4 adet yumurta

2-3 dilim bayat ekmek

Soğanlama tarifi nasıl yapılır?

Önceden ıslattığınız mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın. Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun. 10-12 dakika kadar kavurduğunuz soğanlara salçayı ilace edin. Haşladığınız mercimekleri tuzu, karabiberi ve naneyi ekleyin. 1 su bardağı da su ilave ederek suyunu çekene kadar önce harlı sonra kısık ateşte pişirin. Bu esnada bayat ekmekleri küp küp doğrayıp tabağa dizin. Mercimeklerin suyu çekilince üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın. Yumurtalar pişince tencereyi ocaktan alın. Ekmek parçalarının üzerine yayıp sıcak servis edin. Afiyet olsun