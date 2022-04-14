  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Akşama kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Yarın kimin maçı var: Süper Lig 33. hafta maç programı!
Spor

Akşama kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Yarın kimin maçı var: Süper Lig 33. hafta maç programı!

Bugün kimin maçı var? Süper Lig'in 33. haftas oynanacak Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor ve rabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Futbolseverler yarın hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oynanacak? Hangi maç hangi kanalda? İşte Süper Lig 33. hafta maç programı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 13:31:00 - 2022-04-14 13:32:48
Akşama kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Yarın kimin maçı var: Süper Lig 33. hafta maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçları, maç saatleri ve maçları yönetecek hakeler açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İşte haftanın hakemleri...

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

19:45 PSV - Leicester City EXXEN

22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN

22:00 PAOK - Marsilya EXXEN

22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN

22:00 Rangers - Braga EXXEN

22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN

22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN

Yarın hangi maçlar var?

20.30 Trabzonspor  - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler beIN Sports 1

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar beIN Sports 2

16 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe  - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar kimin maçlar var? 

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa  - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi kimin maçı var?

20.30 Galatasaray  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay