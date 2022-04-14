Akşama kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta? Yarın kimin maçı var: Süper Lig 33. hafta maç programı!
Bugün kimin maçı var? Süper Lig'in 33. haftas oynanacak Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor ve rabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. Futbolseverler yarın hangi maçların olduğunu merak etmeye başladı. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı oynanacak? Hangi maç hangi kanalda? İşte Süper Lig 33. hafta maç programı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçları, maç saatleri ve maçları yönetecek hakeler açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İşte haftanın hakemleri...
Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?
19:45 PSV - Leicester City EXXEN
22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN
22:00 PAOK - Marsilya EXXEN
22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN
22:00 Rangers - Braga EXXEN
22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN
22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN
Yarın hangi maçlar var?
20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler beIN Sports 1
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar beIN Sports 2
16 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar kimin maçlar var?
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi kimin maçı var?
20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz