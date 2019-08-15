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Akşam yemeğine şahane bir önerimiz var: Ekşili ıspanaklı köfte

Bu akşam sevdiklerinize hem leziz hem de geleneksel bir yemek hazırlamak istiyorsanız; bu tarif işinizi bir hayli kolaylaştıracak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
Akşam yemeğine şahane bir önerimiz var: Ekşili ıspanaklı köfte

Ne kadar yoğun tempoda çalışırsanız çalışın hem kendiniz hem de sevdikleriniz için tencere yemeği hazırlamanız son derece önemli. Paketlenmiş, hazır yemekler sağlığı son derece olumsuz etkiliyor. Sağlıklı yemekler için fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Bunun için Anadolu mutfağı şahane bir örnektir. Beslenme alışkanlığınıza göre tariflerde yer alan yağ, tuz miktarını azaltarak hem damak tadınızı yakalarsınız hem de fit görünümünüzü korumuş olursunuz.

Ekşili ıspanaklı köfte tarifi

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 demet ıspanak
  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Nar ekşisi
  • Tuz
  • Su

Köftesi İçin:

1 adet yumurta

1,5 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

Karabiber

Kimyon

Tuz

Su

 

Ekşili ıspanak köftesi tarifimiz için, önce köftemizi hazırlamaya başlıyoruz.

Kaseye 1,5 su bardağı ince bulguru boşaltıyoruz. Ayrı bir kaseye de yeşil mercimeği alıyoruz. 2 kaseye de üzerlerini geçecek şekilde sıcak su veriyoruz. Kaselerin üzerini streç filmle kapatıp, şişmeye bırakıyoruz.

İnce bulgur şiştikten sonra üzerine tuz serpiyoruz. 1 yemek kaşığı unu da ekliyoruz. 1 adet yumurtayı kırıyoruz. Karabiber ve kimyonu serpiyoruz. Kasedeki  köfte harcımızı iyice yoğuruyoruz. Hazırladığımız köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlıyoruz.

Diğer taraftan yeşil mercimek yumuşadıktan sonra suyunu süzdürüyoruz. Yıkıyoruz. Soğanı küp küp doğruyoruz. Sarımsağı da ince ince kıyıyoruz. Geniş ve yayvan tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz.

Üzerine doğradığımız soğan ve sarımsağı alıyoruz. Kavuruyoruz. Soğanlar pembeleştikten sonra üzerine domates ve biber salçalarını ekliyoruz. Karıştırarak kavuruyoruz. Ardından yeşil mercimekleri ekliyoruz. Tuz serpiyoruz.

Birkaç dakika daha kavuruyoruz. Ardından üzerine sıcak su veriyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Mercimeklerin pişmesine yakın üzerine hazırladığımız bulgur köftelerini ilave ediyoruz. Ekşili ıspanak köfte yemeğimizin kıvamına göre sıcak su veriyoruz.

Yemeğimizin pişmesine yakın üzerine kıvamına göre nar ekşisini döküyoruz. Yeşil mercimekler ve bulgur köftelerimiz piştikten sonra üzerine doğranmış ıspanak yapraklarını ekliyoruz. Karıştırıyoruz.  Birkaç dakika daha pişiriyoruz. Hazır olan ekşili ıspanak köfte yemeğimizi servise hazırlıyoruz.

Afiyet olsun.

Kaynak:meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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