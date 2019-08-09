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Akşam yemeğinde lezzet fırtınası yaşatacak bir tarif: Patlıcan kebabı

Salatası, yemeği ayrı güzel olan patlıcandan dillere destan bir kebap hazırlamaya ne dersiniz? Haydi, hanımlar kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın...

09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
Akşam yemeğinde lezzet fırtınası yaşatacak bir tarif: Patlıcan kebabı

Patlıcan hem lezzetli hem de şifalı bir sebzedir. Elbette, ölçülü ve doğru tükettiğiniz zaman. Yaz mevsiminde tazecik olan patlıcanlardan bolca satın alıp, kış için depolayabilirsiniz.

Patlıcanın faydaları nelerdir?

Düşük kalorili olan patlıcan uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu da hızlıca kilo vermenizi yardımcı olur.

İyi bir lif kaynağı olan patlıcan bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Yapılan bilimsel araştırmalar patlıcanın birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Patlıcan içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

D vitamini yönünden zengin olan patlıcan, demir eksikliği anemisi yaşayanlar için şahane bir besindir.

Patlıcan içeriği sayesinde bilişsel fonksiyonların gelişmesine yardımcı olur.

Fırında patlıcan kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram kıyma
  • 2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)
  • 1/2 demet maydanoz
  • 2 diş sarımsak
  • 1 su bardağı bayat ekmek
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

Üzeri için; 

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 diş ezilmiş sarımsak 

Geniş bir kasede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1’er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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