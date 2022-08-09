Akşam kaçta oluyor? İftar bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akşam ezan saatleri:
Peygamber Efendimiz, Yahudilere benzmemek için Muharrem ayının 9. ve 10. günü veya 10. ve 11. günlerinden birinde tutmamızı tavsiye etmiştir. Dün aşure günüydü. Dün oruçlu olanlar Efendimizin (s.a.v) tavsiyeleri doğrultusunda bugün de oruç tutmaktalar. Muharrem orucunu bugün de tutanlar akşam ezanı saat kaçta okunacak? Akşam kaçta oluyor? İftar bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri 9 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akşam ezan saatleri:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün önce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle Yahudilere muhalefet edin!” (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188) Hanefî mezhebine göre Muharrem’in sadece onuncu günü oruç tutulması, Yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruhtur. Bunun için dün aşure orucunu tutanlar bugün de Efendimiz’in (s.a.v) tavsiyeleri doğrultusunda muharrem orucunu tatmakta. Oruçlu olanlar iftar saatini merak ediyor. Peki bugün akşam ezanı kaçta okunacak? Akşam kaçta olacak? Bugün iftar saat kaçta açılacak?
8 Ağustos 2022 Diyanet namaz vakitleri sayfasına göre, bugün akşam ezanı İstanbul'da saat 20:19’da Ankara'da 20:01’de İzmir'de 20’21’de, Antalya’da akşam ezanı 20:04’te ve Bursa'da ise 20:17’de okunacak ve Aşure orucunu tutan vatandaşlar orucunu açacak. İl il Diyanet namaz vakitleri için tıklayın