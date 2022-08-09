Akşam kaçta oluyor? İftar bugün saat kaçta? Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa akşam ezan saatleri:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle Yahudilere mu­halefet edin!” (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188) Hanefî mezhe­bine göre Muharrem’in sadece onuncu günü oruç tutulması, Yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur. Bunun için dün aşure orucunu tutanlar bugün de Efendimiz’in (s.a.v) tavsiyeleri doğrultusunda muharrem orucunu tatmakta. Oruçlu olanlar iftar saatini merak ediyor. Peki bugün akşam ezanı kaçta okunacak? Akşam kaçta olacak? Bugün iftar saat kaçta açılacak?

8 Ağustos 2022 Diyanet namaz vakitleri sayfasına göre, bugün akşam ezanı İstanbul'da saat 20:19’da Ankara'da 20:01’de İzmir'de 20’21’de, Antalya’da akşam ezanı 20:04’te ve Bursa'da ise 20:17’de okunacak ve Aşure orucunu tutan vatandaşlar orucunu açacak. İl il Diyanet namaz vakitleri için tıklayın