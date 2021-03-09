Akşam ezanı ne zaman okunacak, akşam ezan saati
Akşam ezanı ne zaman okunacak? sorusu kandil günlerinde oruç tutan kişiler tarafından sorgulanır. İslam Alemi'nin mübarek olarak gördüğü Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) göğe yükseldi. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Miraç kandilinde oruç tutmak isteyen kişiler Akşam ezanı ne zaman okunacak, akşam ezanı saatini sorguluyor. İşte 10 Mart Akşam ezanı ne zaman okunacak, akşam ezan saati
Miraç gecesi Bakara Suresi'nin son iki ayeti ile 5 vakit namaz farz kılınmıştır. 13 Şubat tarihinde başlayan üç aylar Ramazan ayında sona erecek. Miraç kandilinde oruç tutanlar şimdiden iftarın açılacağı akşam namazı saatlerini araştırıyor. İşte Miraç kandili akşam ezanı saatleri...
Miraç kandilinde akşam ezanı ne zaman okunacak?
Miraç kandili dolayısıyla oruç tutacak kişiler için 10 Mart Çarşamba günü akşam namazı vakitleri:
İstanbul: 19:12
Ankara: 18:57
Adana: 18:48
Konya: 18:59
Gaziantep: 18:40
İzmir: 19:20
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