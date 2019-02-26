Aksakal'dan CHP'ye istismar tepkisi: Atatürk'ü pazarlıyorlar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'yi eleştirerek, "Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisinin seçim ofisini açan Aksakal, seçim bildirgelerini açıkladıklarını, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için yeni bir kilometre taşı olacağını anlattı.

Akseki ve İbradı ilçelerinde de seçim ofislerini açtıklarını vurgulayan Aksakal, seçimlerin halka ve ülkeye hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Sosyal medyada DSP'nin aday belirleme süreciyle ilgili olumsuz kampanyalar yürütüldüğü yönündeki soru üzerine Aksakal, bu eleştiriler kadar destekleyenlerin de olduğunu anlattı.

Aday açıklaması

Parti olarak duruşlarından, ilkelerinden en ufak taviz vermeden aday belirleme sürecini yürüttüklerini belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Kimsenin adayında, kendi içişlerinde bir işimiz olmaz. DSP'ye seçme ve seçilme yeterliliğine sahip, DSP'nin kriterlerini kabul eden ve bu kabulleri hayata geçirebileceğine inandığımız, güven veren insanları değerlendirip aday gösteriyoruz. Biraz velveleye veriliyor, 'DSP, CHP'nin önemli isimlerini kadrolarına kattı' diye. Evet bizim için önemli isimler ama CHP için önemli isimler olsaydı onlar gösterirdi aday olarak. Demek ki onlar için önemsiz isimler. Artık seçim ortamına girdik, bu tip polemiklere girmek istemediği ifade etmek isterim."

"Sulandırmak isteyen bazı siyasi figürler var"

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, AK Parti'nin kapısını aşındırdıkları yönündeki iddialarına ilişkin, "O da mı oradaymış. Beni orada gördüğüne göre kendisi de orada yatıyor demek ki sayın Özel. Eğer benim kapıda yattığımı biliyorsa, kendisi de demek oradaymış." karşılığını verdi.

Mustafa Sarıgül'den sonra DSP'ye geçişlerin ivme kazandığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Aksakal, DSP'ye dışarında gelen aday sayısının 22 olduğunu belirtti. Aksakal, 433 yerde seçime katılan bir partinin bütün hayatının 22 kişiye bağlı olmadığına dikkati çekti.

DSP'nin 2007 ve 24 Haziran seçimlerine sokulmadığını dile getiren Aksakal, "CHP, şimdi niye sokuluyor' diye absürt bir yaklaşım içerisindeler. Bu demokrasiye, seçmen iradesine aykırı bir söylem. Bu söylemi yapanın da demokrasinin sahibi olduğunu, hak, hukuk, adalet arayışında olduğunu iddia eden bir partinin temsilcileri tarafından söylenmiş olması ayrıca bir facia." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'e cevap

DSP'nin devleti yöneten her kurumla resmi görüşmelerini gerektiğinde yaptığına işaret eden Aksal, şöyle konuştu:

"Bu işi sulandırmak isteyen bazı siyasi figürler var. DSP, 81 ilde aday çıkarıyor, nasıl çıkarıyor? Ben de Özgür Özel'e soruyorum, 'Sen Manisa'da aday çıkaramıyorsun, o ne olacak? El alemin adayının altına girmişsin. Ankara'da iki ülküceye esir olmuşsun. DSP solcu bir aday gösterdiğinde 'O oyları bölüyor' diyor. Ben ülkücülerin oyunu niye böleyim, ben solcuların oylarını topluyorum. Bunlardan artık arınmamız gerekiyor."

Sosyal medyayı kullananların küfür ve hareket etmeden eleştirmesi gerektiğine değinen Aksakal, bu mecranın herkesin istediği gibi kullanacağı bir alan olmaması gerektiğini söyledi.

Eleştirileri doğrularıyla ortaya koymak gerektiğini belirten Aksakal, "Sıradan insanların yanında devleti yönetmeye çalışan sözüm ona koca koca adamlar bile hakaret ediyorlar, yalan söylüyor. Önder Aksakal'ın, sarayın önünde yattığını iddia etmek bir siyasetçinin söyleceği laf değil. Bunlar ayıp şeyler. 'Efendim bunlar seçime sokuldu, bunları AK Parti finanse ediyor' demeye getiriyor. Doğrudan söylemiyor ama aklınca ima ediyor. Varsa bildiğin çıkar ortaya, koy belgeni. İnsanlara iftira etmenin ne alemi var." dedi.

"Atatürk'ü pazarlıyorlar"

DSP olarak 33 yıldır siyaset sahnesinde olduklarını ve devletten beş kuruş almadıklarını anlatan Aksakal, şöyle dedi:

"Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, Atatürk'ü pazarlıyorlar ve böyle ayakta kalıyorlar. İyi niyetli seçmenim, 'Aman Atatürk kurmuş partiyi, halel gelmesin' diyor. Atatürk kurmuş ama, Atatürk'ün kurduğu zamanki ilkelerin hiçbiri kalmamış ki bu partide. Atatürk'e 'Kefere' diyen, bu parti de vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili tartışma yaratan, özerklik, ayrışma isteyen de bu partide. Dinci siyaseti etkin kılmaya çalışan kişiler ve kesimler de bu partide. Atatürk'ün kurduğu o partinin eliyle meclise taşınmışlar. Kendi seçmenleri 'Bu gidişata itiraz ediyor, bu doğru değil' diyorlar. Bakıyorlar ki çözüm yok, hizaya getiremiyorlar. Adam istifa ediyor, samimi siyaset yapan DSP'ye geliyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz. Bunun olmaması lazım. Herkes istediği yere oyunu verir."