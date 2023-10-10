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Siyaset “Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!
Siyaset

“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:40:00 -
"Aksa Tufanı" için, Akşener’in ahlaksız "terör" nitelemesi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!" başlıklı yazısı...

Karar gazetesi, altılı masanın ikinci büyük partisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Meşru Filistin davası terörle kirletiliyor” şeklindeki akılalmaz ifadesini başlığa çıkararak, Aksa Tufanı’nı adeta bir terörizm gibi göstermeye kalkıştı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu skandalı sert dille eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Filistin, boğulmaya çalışılırken..

İsrail’in yıllardır işlediği cinayetlere kısmen cevap vermek için başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda, medyanın takındığı tavrı, tarihe not edelim..
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Hem bizler, sonraki yıllarda Aksa Tufanı’nda kim ne yazmıştı” diye merak ettiğimizde, bir özeti hemen bulalım..

Hem de bizden sonraki nesiller, mazlumun yanında kimler durmuş, kimler zalime destek çıkmış, topluca okuyup, öğrensinler..

Medya organları arasında, İsrail’in kurucusu ile aynı yıl kurulduğu için, aralarında bir ilişki iması yapılan Hürriyet yine yaptı yapacağını..

Alman vatandaşı bir bayanın fotoğrafını büyükçe kullanarak, “Bu ceset Nicole’ün” dedi. Sonrasında ise, “Festivalde dehşet: 260 ölü” başlığının altına, “260’ın üzerinde müziksever öldü” ifadesini kullandı.

Tarih, Hürriyet’in “Aksa Tufanı”nı, “260 müziksever öldü” ifadesi ile özetlediğini yazacak..

Çocukların, kadınların, ihtiyar insanların öldürülmesine sessiz kalan Hürriyet, şimdi İsrail lehine yapmayı planladığı ajitasyonu, “müzikseverler öldürüldü” ifadesini kullanarak hayata geçirmiş..

Yıllardır, çocuk yaşlı demeden, İsrail Filistinlileri öldürüyor.

Filistinlilerin topraklarını işgal ediyor..

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Yorumlar

Mustafa

Bu karıdan başka bir şey beklenmez feto artığı partisini kapatıp CHP ye katılsın ortalikda dolanmasina gerek yok

FETÖCÜ MERAL

ASIL KENDİSINİN BİR TERÖRİST GRUPLARI İLE GİZLİ İŞLER İÇİNDE GİZLİ GİZLİ FIRILDAK İŞLER ÇEVİREN BU SATILMIS YILARI FETÖCÜLERİN VE KANDİLİN TERÖRİSTLERİNİN ELİNDE HER GÜN SİYONİSTLER ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KADIN YAŞLI DEMEDEN OLDÜŔÜRKEN BU AĞZI BOZUK YILANIN BAŞI NİYE CIKIP BİR KELAM ETMEMİŞTE ŞİMDİ CIKMIŞ UTANMAZ KITAPSIZ SAÇMALIYOR KURU SIKI SALLAYOR
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