0553 313 94 23

Aksa Jeneratör dünya çapında 168 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, dünyanın her yerinde her an kesintisiz enerji desteği sunmaya devam ediyor

25 Ağustos 2019 Pazar 11:40
Aksa Jeneratör dünya çapında 168 ülkeye ulaştı

İSTANBUL(AA) - Aksa Jeneratör, Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle birlikte 168 ülkeyi kapsayan satış ağına ulaştı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu Cumhuriyeti, 83 adaya dağılmış 12 bin 200 kilometrelik küçük bir ülke olmasına karşın 270 bin kişilik nüfusu ve yıllık 300 bine yakın turist sayısıyla enerji ihtiyacı öne çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Vanuatu adasında gerçekleştirilen 10 MW’lik enerji santrali projesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, global pazarlardaki payını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 2019’da odaklandıkları pazarlarda paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çin’in en büyük jeneratör ihracatçısıyız ve son yıllarda dünyanın en büyük havalimanı İGA, Gana Kotoka Havalimanı ve Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi birçok büyük projede yer alarak alanımızda dünyanın en prestijli projelerine çözümler ürettik. Okyanusya’nın son yıllarda öne çıkan ülkelerinden biri olan Vanuatu adasındaki proje ile pazarımızı büyütüyoruz. Dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimi hızlandırma hedefinin bir parçası olarak 168 ülkeye ulaştık. Pazar payımızı geliştirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri olan ve dünyanın en büyük üç jeneratör üreticinden biri olan Aksa, Türkiye’nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyor. Bu yıl kuruluşunun 35. yılını kutlayan Aksa Jeneratör, Afrika’dan Okyanusya’ya tüm sektörlerde, iş ve yaşam alanlarında kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:40
  1. AKSA JENERATÖR
  2. Vanuatu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı'na dev hizmet
    1. İstanbul Havalimanı'na dev hizmet
    2. Gürcistan'dan Rusya'ya sert çıkış!
    3. Kestiği ağaç üzerine düştü
    4. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    5. İslâm’a davette usul öğreten bir..
    6. (Özel) Nemden bunalan İstanbulluların..
    7. "Dijital dönüşüm ihracat için olmazsa..
    8. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası
    9. Fenerbahçe, Yanal ile pes etmiyor
    10. Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık..
    11. MSB: “24 PKK’lı bölücü terörist..
    12. Sivas’ta filmleri aratmayan kaçış
    13. Bakan Pekcan'dan okul alışverişi..
    14. Cep telefonları bilinenden 3 kat fazla..
    15. Trump ile Johnson Fransa'da görüştü
    16. Boks Milli Takımı Erzurum’da hazırlık..
    17. İşine geri dönmek için bisikleti ile..
    18. İlk yerli ve milli baz istasyonu 750..
    19. Orman yangınını erken haber veren..
    20. Evini su basan vatandaş yardım bekliyor
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek