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Ekonomi Aksa Akrilik’ten Türkiye’de bir ilk; haftada 4 gün mesai
Ekonomi

Aksa Akrilik’ten Türkiye’de bir ilk; haftada 4 gün mesai

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından hayata geçirilecek olan haftada 4 gün mesai uygulamasıyla verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Uygulamayla birlikte, şirket, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:39:00 -
Aksa Akrilik’ten Türkiye’de bir ilk; haftada 4 gün mesai

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından hayata geçirilecek olan haftada 4 gün mesai uygulamasıyla verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Uygulamayla birlikte, şirket, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçiyor.

Türkiye’nin tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor ve haftada 4 gün çalışma sistemi için ilk uygulamayı başlatıyor.

Son yıllarda, pandemi ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hemen hemen tüm sektörlerde farklı çalışma uygulamalarının araştırılmaya ve hayata geçirilmeye başlandığına işaret eden Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Yapılan araştırmalara göre, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yeni çalışma sistemleri, çalışanların memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de önemli ölçüde artırdı. Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde, hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve hedeflere göre ölçeceğiz. Aksa, aidiyet duygusu yüksek, yıllardır iş odaklı performans düzenine alışık bir çalışan yapısına sahip. Dolayısıyla, 50 yıllık köklü geçmişiyle de bu uygulamayı en iyi şekilde hayata geçirecek şirketlerin başında geliyor. ” açıklamasında bulundu.

200 çalışan haftada 4 gün mesai yapacak

1 Ocak- 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulamanın yürütüleceği bilgisini paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “İşlerinin gerektirdiği sürelerde fazla çalışma yapan ve mesai ücreti almayan çalışanlarımız, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yaptıkları, hedeflerini tam olarak gerçekleştirdikleri sürece haftada 4 gün çalışma yapabilecekler. Yapılacak pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca süregelen haftada 2 gün evden çalışma sistemimiz de devam edecek “ dedi.

Avrupa’da birçok şirket haftada 4 gün mesai sistemine geçti

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai süresini azaltmak üzerine uygulamalar başlatan şirketlerin sayısı artıyor. Şimdiye kadar İngiltere, Belçika, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor. Araştırmalar, 4 gün mesai sisteminin üretkenliği ve refahı artırmanın yanı sıra, şirketlerin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.

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