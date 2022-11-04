Akrabasını istismar ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan sanık hakkında karar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde istismar ettiği gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında verilen 26 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık aynı cezaya çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, intihar eden A.E.Y'nin ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık V.T. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Ölen gencin ailesini ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanık V.T'ye yeniden 26 yıl hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirdi.

A.E.Y'nin ailesinin avukatı Merve Uçanok, adliyeden ayrılırken gazetecilere, verilen kararı doğru bulduklarını belirterek, "Dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilecek. Burada verilecek karar artık kesin nitelikli karar olacak." dedi.

Gencin ablası Nur Aslı Kaynar da V.T'nin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Sanığın tutuklanması için hareket geçilmesini isteyen Kaynar, "Şu an biz kendisinin kaçmış olabileceğinden şüpheleniyoruz." diye konuştu.

Davanın geçmişi

A.E.Y'nin (26) ailesi, 2018'in mart ayında, akrabaları olan V.T'nin, oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Genç, adli işlemler sürerken nisan ayında 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etmiş, bu olayın ardından V.T. mayıs ayında tutuklanmıştı.

Hakkında dava açılan V.T, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ölen gencin ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etmiş, bunun üzerine mahkeme, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iskelede kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan V.T. tutuklanmıştı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2020 yılı kasım ayındaki duruşmasında V.T. hakkında "çocuğun nitelikli istismarı" suçundan 26 yıl hapis cezası verilmişti. Karara itiraz eden avukatlarının başvurusu üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesince bozma kararı verilmiş ve V.T. geçen mart ayında tahliye edilmişti.