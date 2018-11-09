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Akrabanız nâdânlık etse bile..

Yardımlaşmada, önce kendi akrabalarımızdan başlamamız gerektiğini tavsiye ediliyor. Aynı inançları paylaştığımız akrabalarımızla bağları koparmak sünnet-i senniyyeye de uygun bir davranış olmaz.

09 Kasım 2018 Cuma 17:48
Akrabanız nâdânlık etse bile..

Yardımlaşmada, önce kendi akrabalarımızdan başlamamız gerektiğini tavsiye ediliyor. Aynı inançları paylaştığımız akrabalarımızla bağları koparmak sünnet-i senniyyeye de uygun bir davranış olmaz.

Resulullah'ın (sav) bu konuda bazı hadisleri şunlardır:

"Akrabalık bağlarını kesen cennet giremez." (Buhari-Müslim)

"Ey İnsanlar! Birbirinize selam verin. Akraba ziyaretini ihmal etmeyin." (Tirmizi)

"Gerçekten insanların amelleri cuma gecesi Allah’a arz olunur. Fakat akrabalık bağlarını kesenin ameli kabul olmaz." (Ahmed)

"Rızkının bollaşmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kişi akraba ziyaretinde bulunsun." (Buhari-Müslim)

Birtakım sıkıntılar ve sürtüşmelerden sonra, akraba arasında bir taraf af edip, diğer taraf af etmeyince akrabalık ve yakınlık ilişkileri nasıl sürecek?

Bu durum çocuklara da yansıyor. Dedesini, ninesini, amcasını halasını, dayısını bilemeden büyüyorlar..

"SEN BU HAL ÜZERE.."

Akrabalar arası bağı güçlü tutmak ve onlarla birlik ve berâberliği bozmamak Allah’ın emri. Artık büyük–küçük hiçbir sürtüşmeyi, hiçbir tartışmayı, hiçbir hatâyı büyütmeksizin yerinde ve ânında söndürmeli, yok saymalı ve yapılmamış kabul etmeliyiz. Akrabalarımızdan gelen her cefâyı Allah için sînemize çekmeliyiz. Akrabalarımız bize karşı nasıl davranırsa davransın, biz onlara iyiliklerimizi asla kesintiye uğratmamalıyız, onlarla iyi ilişkilerimizi tek yanlı da olsa sürdürmeliyiz.
“Bir kimse: “Yâ Resûlallah! Benim birtakım hısımlarım var; ben onlara ulaşmaya çalışıyorum, onlara sevgi gösteriyorum, oysa onlar benimle olan akrabalık bağlarını kesip koparıyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum, ihsanda bulunuyorum; onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlar hakkında hayır düşünüyorum; onlar bana câhillik yapıyorlar, beni bilmezden ve görmezden geliyorlar” dedi.

Bunun üzerine Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

 Sen bu hal üzere devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah’ın yardımını, rahmetini, bereketini, lütfunu arkanda bulursun.” (Müslim)

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:48
  1. akrabalık
  2. hadis

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