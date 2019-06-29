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Akraba torpiline karşı çıkanlara bak sen! CHP’li belediyelerde öncelik akrabalarda

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’ye yönelttiği “liyakat”, “ehliyet”, “torpilli atama” eleştirileri seçimler sonrası rafa kalktı. Sözde adaletten bahseden ve işe yerleştirmede hakkaniyet vaatleri veren CHP’li belediye başkanlarının seçimden sonraki ilk işi, yakın akrabalarını önemli makamlara getirmek oldu. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öz yeğeni Celal Böcek’i Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atadı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
Akraba torpiline karşı çıkanlara bak sen! CHP’li belediyelerde öncelik akrabalarda

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Ehliyet ve liyakattan dem vuran, “Adam kayırmacılığına son” vaatleriyle yerel seçimleri kazanan CHP’li belediye başkanları, seçimler öncesi söylediklerinin aksine önemli makamlara yakın akrabalarını getirmeye başladı. Damadını Maliye Bakanı yaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren CHP’lilerin yakın akrabalarını işe doldurması, samimiyetsiz duruşlarını bir kez daha ortaya koydu.

Öz yeğenini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atadı

31 Mart yerel seçimler öncesi Belediye Başkanı olarak görev yaptığı Konyaaltı Belediyesinde, pazar esnafına makbuzsuz pazar yeri satışlarıyla ilgili hakkında iddialar ortaya çıkan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim sonra görevden aldığı daire başkanları ve belediye bürokratlarının yerine yakın akraba ve eş dostlarını önemli makamlara atamaya başladı. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, öz yeğeni Cemil Böcek’i atadı.

Kim bu Cansel Tuncer?

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cansel Tuncer’i Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atamak istediği öğrenildi. CHP Antalya örgütünün karşı çıktığı ismi önce danışman olarak atayan Başkan Muhittin Böcek’in, Konyaaltı döneminde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Cansel Tuncer’i genel sekreterlik görevine atamak için neden bu kadar ısrarcı olduğu merak konusu olurken, CHP il örgütünden sızan dedikodular da yerel medyaya yansımaya başladı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:38
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