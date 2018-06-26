AKOM'dan İstanbul için 'dolu' açıklaması!
Günlerdir Marmara Bölgesi için Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan şiddetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarına AKOM'dan son dakika açıklaması geldi.26 Haziran 2018 Salı 19:34
AKOM'un twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde başlayan sağanak yağışın Bursa ve Tekirdağ üzerinde dolu şeklinde etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada Marmara Denizi üzerinden geçerek saat 17.00'de İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışın gece arısına kadar aralıklarla süreceği aktarılırken, dolu yağışı ile ilgili riskin en aza indiği kaydedildi.
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