Akneli yüz haritası: Sivilceler sağlığınız hakkında çok şey söylüyor

Sivilce, kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük delikler tıkandığında ortaya çıkar. Yağ bezleri cilt yüzeyinin yakınında bulunan küçük bezlerdir.

Sivilce neden çıkar?

Sebasöz bezler, cilt ve saçları kurumasını önlemek için saçları ve cildi yağlandırır. Bunu sebum diye adlandırılan yağlı bir madde üreterek yapmaktadır.

Alın ve burnunuzdaki sivilce

215 tıp öğrencisinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yaklaşık % 67'sinde stres ile tetiklenen akne olduğu tespit edildi. T bölgesinde tekrarlayan sivilceler temel olarak aşırı sebum, yağ üretimi veya stres nedeniyle oluşur.

Saç çizgisinde sivilce

Eğer saç çizginizin yakınında tekrarlayan sivilceleriniz varsa, sebebi kullandığınız saç bakım ürünleridir.

Kulaklarda sivilce

Temiz olmayan kulaklıklar kullanmak veya parmaklarınızı kulağınıza sık sık sokmak nedeniyle, stres, hormonal dengesizlik, gözenek tıkayan saç bakım ve kozmetik ürünleri gibi etkenler kulaklarda da sivilceye neden olabilir.

Kaş çevresinde sivilce

Kaşlarınızda akne varsa, kaş veya yüz makyajından veya saç bakım ürünlerinden kaynaklanır.

Yanaklarda sivilce

Yanaklarınızda tekrarlayan sivilcelerin birçok nedeni vardır. Konuşurken, telefonu kulaklarımıza tutuyoruz ve ekran yanaklarımıza dokunuyor. Bir araştırma, cep telefonu ekran yüzeylerinin çoğunun mikrop ve bakteri barındırdığını ortaya koydu.

Çenede sivilce

Bir araştırma, hormonal aknenin esas olarak yüzün alt kısmında, yani çene ve çene hattınız yoğunlaştığını söylüyor. Çok sayıda süt ürünü içeren yüksek karbonhidratlı bir beslenme düzenine sahipseniz, hormon seviyeleriniz artacaktır.

Sivilce izleri nasıl geçer?

Bir çay kaşığı kabartma tozunu 2 damla limon suyu ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Karışımı uygulamadan önce yüzünüzü yıkayın ve çok fazla kurulamadan nemli bir şekilde bırakın. Macunu sivilce izlerinin olduğu bölgeye uygulayın ve macun kuruyana kadar bekleyin. Ardından bol suyla durulayabilirsiniz

Akne oluşumunu önlemek için ipuçları

Akneleri sıkmayın, üzerindeki deriyi ve iltihaplı kısımları koparmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın. Zaman zaman çok güçlü bir istek duysanız bile akneleri sıkmayın. Okurken, televizyon izlerken ya da ders çalışırken ellerinizin yüzünüzden uzak tutmasına özen gösterin.