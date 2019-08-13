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Akne ve cilt lekelerinden kurtulmak için şahane bir maske!

Akne sıklıkla karşılaşılan bir cilt sorunudur. Cildi akneden temizlemek kadar sonrasında oluşan lekelerden de kurtulmak sanıldığı gibi kolay değildir. İşte, sizi kabuslarınızdan uyandıracak şahane bir formül...

13 Ağustos 2019 Salı 14:29
Akne ve cilt lekelerinden kurtulmak için şahane bir maske!

Kadın, erkek hiç fark etmez birçok kişi kaç yaşında olursa olsun akne sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Sivilcelerden kurtulmak için bir uzmana başvurmak en önemli adımdır. Uzmanlar ilaç ve krem tedavisiyle bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olur. Bütün bu tedavilerinin yanı sıra ev yapımı maskelerle çözümü hızlandırabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız zerdeçal maskesi, hem aknelerden kurtulmanızı hem de sivilcelerin bıraktığı lekelerden arınmanıza yardımcı olacaktır.

Zencefil maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı zerdeçal

 

Bir yemek kaşığı balın içerisine yavaş yavaş zerdeçal ekleyip karıştırın. Macun kıvamı oluşturana kadar zerdeçalı eklemeyi sürdürün. Maskeyi temiz cildinize dairesel hareketlerle sürün. Maske yüzünüzde 10-15 dakika kaldıktan sonra ılık suyla yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Zerdeçal maskesinin faydaları nelerdir?

Zerdeçal ve bal birleşimi önemli bir antibakteriyel özellik taşır.

Bu şahane maske ciltteki aknelerin yanı sıra yara ve yanık izlerini de ortadan kaldırır.

Sarı rengiyle iştah da kabartan maskeyi sedef hastaları atakları sırasında gönül rahatlığıyla kullanabilir.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:29
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