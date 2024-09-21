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Yerel Akli dengesi olmayan şahıs kendini bıçakladı
Yerel

Akli dengesi olmayan şahıs kendini bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:37:00 - 2024-09-21 11:23:33
Akli dengesi olmayan şahıs kendini bıçakladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs durduk yere karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Alaylar İki Mahallesi 152308 Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmayan ve duymayan S.S., kız kardeşi ve yeğeni ile evde oturdukları sırada eline geçirdiği bıçak ile bir anda kendisini karnından bıçakladı. S.S.'yi o halde gören kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.S. karnındaki bıçakla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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