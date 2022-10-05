Akkuzulu domatesi üreticinin yüzünü güldürdü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen Akkuzulu domatesi rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürdü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/akkuzulu-domatesi-ureticinin-yuzunu-guldurdu-41355
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde üretilen Akkuzulu domatesi rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürdü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/akkuzulu-domatesi-ureticinin-yuzunu-guldurdu-41355
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