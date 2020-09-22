Akit’in yaptığı haberi Sözcü ve Cumhuriyet yapamıyor! Bu dört dörtlük bir yolsuzluk

Özel Mustafa Kemal Okulları’nın sahibi Murat Şahin, kemalistlerin paralarıyla cebini doldurdu, lüks villasında uyuşturucu yetiştirdi, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra okulunu kapatarak 400 öğrenci velisinin 7.5 milyon TL’sini çaldı.

Ortaya çıkan skandalı, gazeteniz Yeni Akit manşetten duyurdu.

Sözcü, Cumhuriyet gibi kemalist yayın organları ise, söz konusu rezaleti değil, Reza Zarrab’ın ABD ambargosunu delmek için yaptığı “çakallığı” manşetlerine taşıdı.

Akit TV’de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Murat Şahin’in Mustafa Kemal maskesiyle yaptığı vurgun ve Sözcü, Cumhuriyet gibi paçavraların tutumu da masaya yatırıldı.

Akit’in yaptığı haberi söz konusu gazetelerin yapamadığını belirten Ali İhsan Karahasanoğlu, Reza Zarrab’ın ABD ambargosunu delmekle suçlandığını, Murat Şahin’in ise Mustafa Kemal’in ismini kullanarak uyuşturucu yetiştirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yüzlerce ailenin 7 buçuk milyon TL’sini cebe indirdiğini söyledi.

Murat Şahin’in yaptığı yolsuzluğun daha önemli olduğunu vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Antalya'da bir okul adı altında 400 Türk ailesinden para toplanmış, cebe atılmış” dedi.

Zerrab için, “Onunla ne dünya görüşüm, ne başka bir görüşüm... hiçbir şeyim uyuşmaz” diyen Karahasanoğlu, “Çakala karşı başka çakallık yapmış. Zerrab, herhangi bir şekilde Türkiye'deki insanların cebinden bir para almamış. Kamu imkanlarından faydalanarak kendisine imkan tanımamış. Götürmemiş. Yolsuzluğu, Amerikan ambargosunu delmek şeklinde hayata geçirmiş.” ifadelerini kullandı.