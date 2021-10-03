Akit’in haberleri önerge oldu

Buca Belediyesi’nde yaşanan skandalları deşifre eden haberlerimiz sonrası AK Parti Meclis Grubu’nun harekete geçtiği ortaya çıktı.

Buca'daki skandallar

Buca Belediye Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu’nun, Kılıç’ın cevaplaması için verdiği önergede, şu sorular soruldu: “Resmiyette Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Canan Yücel görülürken, fiiliyatta bu görevi üstlenerek ‘gölge başkan’ gibi hareket eden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya’nın belediyedeki görevi nedir? Akit’in web sitesine erişim engeline karşı çıktığı için işine son verilen eski Buca Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Gülay Kuşçu nereye atandı? Buca Belediyesi iştiraklerinden Bucamar’da yüksek maaşla işçi statüsünde çalışıyor gözüktüğü halde günün büyük çoğunluğunu yöneticisi olduğu CHP Buca İlçe Başkanlığı binasında geçiren Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe’nin belediyedeki görevi, çalışma saatleri ve maaşı nedir?” Yandaş semirtmede hızlı davranan, haberlerimizin ardından ise sessizliğe bürünen belediye yönetiminin, yasal süre olan 30 gün içinde AK Parti Grubu’nun sorularına cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Akit'e teşekkür

Gazetemize konuşan Gündoğdu, şunları kaydetti: “Belediye yönetimi, usulsüz atamalarla ve liyakatsiz kadrolarla belediyeyi adeta CHP’nin akraba çiftliğine çevirdi. Tecrübeli bürokratları gönderip yerine kendi adamlarını yerleştirerek belediyeyi çalışamaz hale getirdi. Akit’in haberleri sonrası CHP’li Buca Belediyesi’nde yaşanan ahbap çavuş ilişkisi gün yüzüne çıkmış ve belediyedeki çift başlılık tescillenmiş oldu.”