Akit’e vefa ziyareti! Mehmet Sekmen: İstanbul'a adayım
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, 27 Nisan’da yangın felaketiyle karşı karşıya kalan Akit Medya’yı ziyaret ederek, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin bir soru üzerine, “Görev verilirse kaçmayız. Belediyecilikte tecrübemiz var” sözleriyle adaylık sinyali verdi.
Akit Medya dün Küçükçekmece’de bulunan Genel Merkez Binasında önemli bir misafirini ağırladı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 27 Nisan’da yangın felâketiyle karşı karşıya kalan Akit Medya’yı ziyaret etti. Başkan Sekmen, Akit TV Yönetim Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na ‘geçmiş olsun’ diledi.
Mehmet Sekmen, yangının yaralarının tamamen sarılması temennisinde bulundu. Görüşmede, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu.
“İBB’ye seve seve talibim”
Samimi bir havada geçen görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığına ilişkin soru üzerine Sekmen, “Görev verilirse kaçmayız. Belediyecilikte tecrübemiz var” dedi.
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