Akit’e cuma vaktinde haciz baskını! Seçim dönemi cami cami dolaşıp, Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düştü

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Tarafsız, belgeli ve dürüst habercilik anlayışının bir yansıması olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanlışlarını ortaya çıkaran yayınlar yapan Akit Medya Grubu, CHP despotizminin hedefi oldu. Yerel seçimlerden önce muhafazakar kesimden oy alabilmek adına cami cami dolaşan, canlı yayın eşliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren İmamoğlu, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkez Binası’nda gaddarca bir haciz işlemi gerçekleştirdi. Tam cuma namazının öncesinde icra ekiplerini gazetemize gönderen İmamoğlu, gazetecilerin habercilik faaliyetini engelleme amacıyla haber ekipmanlarını haczettirdi. Halihazırda üzerinde haber yazımı için çalışılan 4 bilgisayar ve anlık haber aktarımında kullanılan 3 televizyon, İmamoğlu’nun ekipleri tarafından haczedilip muhafaza altına alındı.

Kendisi borçlu, hacze geldi

Hukuk departmanımızın, Akit TV’nin Ekrem İmamoğlu’na tek kuruş borcu olmadığı aksine alacaklı olduğuna dair bütün itirazlarına ve bunu gösteren mahkeme kararlarını ibraz etmelerine rağmen İmamoğlu’nun avukatları hacze bir an bile ara vermedi. Akit’in, CHP’li İBB Başkanı’ndan toplamda 5 davadan 21 bin 500 lira tutarında avukatlık ücreti alacağı olmasına rağmen, bir belediye başkanını icraya vermenin etik olmayacağı düşüncesiyle haciz işlemi başlatmazken, İmamoğlu’nun, 20 bin lira alacağı için apar topar haciz işlemi başlatması ise ‘gazetecilik’ faaliyetlerine hiçbir saygısının olmadığını gözler önüne serdi. Kameralar önünde ‘Özgür basın’ naraları atan İmamoğlu’nun, sadece gerçekleri yazan Akit’i cezalandırmak için seçtiği haciz yönetimi ise maşeri vicdanı yaraladı.

Nerden baksan skandal

Gazetemize açıklama yapan Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı, işin hukuki boyutunu şu sözlerle gözler önüne serdi: “Tarafların karşılıklı olarak birbirinden alacağının bulunması durumunda, bunları takas etmeleri ile borcun nakden ödenmesi arasında bir fark yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun, Akit TV’den bir tek dosyada 20 bin liralık alacağı bulunmasına karşın, Akit TV’nin İmamoğlu’ndan tam 5 dosyada toplam 21 bin 500 lira alacağı vardır. Bu alacaklarımızı icraya koyarak tahsil etmeyi tercih etmedik; bunu takas etmemizin önünden herhangi bir kanuni engel de yoktur. Müvekkil alacaklı olduğu halde haksız haciz uygulanmıştır. Hacze gelen İmamoğlu’nun avukatları da bu alacağın varlığına bir itirazda bulunmamış; ‘alacağınızı siz de bizim gibi icraya koyarak tahsil edin’ demişlerdir. Hatta takas talebimizi tek dosya yönünden kısmen kabul ettiklerini açıklamışken, sonra fikir değiştirerek bunu da kabul etmediklerini ve hacizde ısrar ettiklerini bildirmişlerdir. İcra Müdürlüğü de, İmamoğlu’dan alacağımız bulunduğuna kani olsa da benzer yaklaşımla bu konuyu İcra Mahkemesine taşımamızı tavsiye etmekle yetinmiştir. Oysa, teknik olarak takas dermeyanı alacaklının kabulüne bağlı değildir ve mahkemede olduğu gibi haciz sırasında dahi ileri sürülebilir. Bunun için tek şart ilama dayanan bir alacağın varlığıdır. Gelen haciz memuruna alacağın kaynağı olan mahkeme kararları teker teker sunulmuştur. Tıpkı borcun nakden ödenmesi gibi takas da borcu sona erdiren hallerden birisidir. Sonuç olarak, müvekkilim hukuka aykırı şekilde alacaklısı olduğumuz kişinin haciz tazyikine maruz kalmıştır. Bu haksız haciz işlemine karşı tüm haklarımızı kullanacağız.”