Akit yazıyor problemler çözülüyor!

Toplumun sesi Yeni Akit Gazetesi; milli, manevi ve insani değerlerimize ters uygulamalar ve hadiseler karşısında dik duruşuyla bir defa daha halkın gönlünde taht kurdu. ‘Süresiz nafaka’, ‘Gayri ahlaki yayınlar’ ve “Tutsak edilen bir lider’... İşte yaralara derman haberlerimiz...

Süresiz nafakaya düzenleme geliyor

Mustafa Durmaz İstanbul Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın işbirliğinde bugün düzenlenecek olan “Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi” programı ile müebbet nafaka zulmüne ilk neşter vuruluyor. Akit’in ısrarlı haberleriyle gündeme gelen süresiz nafakayla ilgili mağduriyetleri giderecek çözümlerin masaya yatırılacağı toplantıda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanı sıra Diyanet temsilcileri, İslam hukuku uzmanları, STK’lar, akademisyenler ve hukukçular katılacak. Ailedeki sorunların çözüme kavuşturulması için oluşturulan ve 399 sayılı TBMM araştırma raporu esas alınarak hazırlanması beklenen nafaka düzenlemesiyle ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, gelinen süreçten mutlu olduklarını, nafaka uygulamasının kadın esaslı değil insan merkezi adil bir şekilde düzenlenmesini arzu ettiklerini söylediler.

Akit’e teşekkür

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel: “4 yıldır insan ve aileden yola çıkarak büyük bir mücadele verdik. İnşallah bu mücadelemiz bugünki çalıştayla sonuçlanacak. 30 yıllık enkaz bugün 2 milyonun üzerinde mağdur oluşturmuştur. Akit’in öncülüğünde kamuoyunun dikkat çekmesiyle sesimiz duyuruldu. Bu yasada süreli değişim toplumda huzura neden olacaktır. Aynı zamanda bu değişim bir devrimdir. Nafaka probleminin çözüme kavuşacak olması bir başlangıçtır. Aile hukukuyla ilgili tüm sorunlar inşallah birer birer düzelecektir.“

Avukat Özgecan Sırma: “Sürecin bu noktaya gelmesinden çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin söz konusu sorunları ele alması bizleri yeniden umutlandırmıştır ancak endişelerimiz devam ediyor. Nafakada hangi kıstasların belirleyici olacağına ilişkin çözüm önerilerine kulak verilmesi gerekir. Boşanmış ve mağdur olmuş kişilerin kurdukları platformların tavsiyeleri mutlaka dinlenilmelidir. Çocuğu olmayan, kısa süreli evliliklerde nafakaya hiç hükmedilmemesi sadece kusurun dikkate alınması veya 5 yıllık bir süreyi geçmemesi yönünde düzenleme yapılması gerekir.”

O ahlâksız kitaba inceleme başlatıldı

R. Ekrem Şahan Ankara Yapı Kredi Yayınları’nın İzmir Çiğli ilçesinde bir kolejde okuyan 7 yaşındaki çocuklara dağıttığı sapkın ifadeler içeren kitap, veliler arasında infiale neden olurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce söz konusu iddialara ilişkin tutanak tutulduğu öğrenildi. Diğer yandan, henüz cinselliğe ilişkin fikir yürütemeyecek yaştaki çocuklara okutulan kitaptaki, “Hafta sonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum” şeklindeki ifadelerle ilgili olarak, velilerin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. İncelemede bulunan İzmir Çiğli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Buldu konuya ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada çıkan olay hakkında bilgi almak üzere okula gittik. İlköğretim kademesinde dağıtılan kitapları inceledik. Okul yönetiminin bizlere beyan ettiği kitaplar içerisinde yoktu. Ama yine de konunun ayrıntılı incelenmesi için hemen bir müfettiş talebinde bulunduk” dedi.

Tacik lider artık özgür

Haber Merkezi 28 Şubat sürecine benzer karanlık bir dönemin yaşandığı Tacikistan’da İslami tutumundan dolayı faaliyetleri yasaklanan “Grup 24” hareketinin lideri Sohrob Zafar’ın Türkiye’deki tutsaklığı sona erdi. İstanbul’da 6 ay önce gözaltına alınarak tutuklanan, Tacikistan’a iade edilmek üzere hakkında soruşturma başlatılan Zafar’la ilgili Akit’in yayınladığı “Tacik lider iade edilmesin” haberinin ardından yetkililer harekete geçti ve Zafar serbest bırakıldı.

“Türkiye’nin adaletine güvendiğimiz için buradayız”

Yeniden hürriyetine kavuşan Sohrob Zafar, ilk açıklamasını gazetemize yaptı. Sohrob Zafar, “Bizler başörtüsünü, sakalı, namazı yasaklayan rejimi eleştirdiğimiz için ülkemizde suçlu ilan edildik ve Türkiye’nin adaletine güvendiğimiz için buradayız. Bizler Müslümanların haklarını savunmaktan, başörtüsü yasağının kaldırılmasını istemekten başka bir şey yapmadık. Kur’an öğrenimini bile yasaklayan rejime muhalefet etmek suç değildir. Sakalları zorla kesilen Tacikistanlıların haklarını savunmak hapis gerekçesi olamaz. 200 gün sonra serbest bırakıldık. Hatadan dönüldüğü için memnunuz” dedi. Akit’e teşekkürlerini ileten Tacik lider Zafar, “Müslümanların sorunlarına kayıtsız kalmayan Akit gazetesine gönülden teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı..

Tacikistan 28 Şubat’ı 24 yıldır yaşıyor

1994’ten beri Tacikistan Cumhurbaşkanı olan İmamali Rahman, yüzde 99’u Müslüman olan Tacikistan’da kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasakladı. Başörtülülerin tesettürden vazgeçmesi için ülke çapında ikna odaları oluşturuldu. Ülkede 40 yaş altı erkeklerin sakal bırakması “laik düzenin korunması için” yasak. 2015 yılında sadece Hatlon şehrinde yaklaşık 13 bin kişi sakallı olduğu için gözaltına alındı ve zorla traş ettirildi. 18 yaşından küçük olanların camilerde namaz kılması ve Kur’an-ı Kerim eğitimi alması kanunen engellendi. Tacikistan İslami Kalkınma Partisi ve Grup 24 üyeleri tek tek tutuklanıyor. 2016’da Anayasaya din temelli parti kurma yasağı eklendi. İmamali Rahman’ın diktatörlüğünün de perçinlendiği değişiklikle Rahman’a “sonsuz aday olma hakkı” tanındı.