Akit yazdı rezillik son buldu! Kerhaneci Manukyan’a geçit yok

HABER MERKEZİ

Mazlumların hamisi, zalimlerin korkulu rüyası Akit’in yayınları ses getirmeye devam ediyor. Gazetemizin Cuma günü, “Kerhaneci Manukyan'ın oyununa tepki yağıyor” başlığıyla duyurduğu ve bu ülkenin kızlarının bedenlerinden para kazanan genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın hayatını aklayan rezil tiyatro oyunuyla ilgili haberinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Haberimizi ihbar kabul eden MHP’li Alanya Belediyesi, belediyeye ait Kültür Merkezi'nde dün akşam (19 Şubat Pazartesi) sahnelenmesi beklenen oyunu apar topar iptal etti.

KUDURDULAR

İptal kararının ardından harekete geçen fondaş medya gazetemize yönelik nefretini kusarken, asla “Hıristiyan fahişe” çalıştırmayan ve yurtdışından getirdiği küçük kızları önce İstanbul’daki müftülüklere götürüp Müslüman yapan Manukyan’ı oynayan oyunca Bahar Hacıbektaşoğlu tehditler savurdu. Gerekli cevabı avukatıyla vereceğini söyleyerek dava açacağını ima eden Hacıbektaşoğlu, “Güçlü olan biziz. Onlara karşı durmaktan vazgeçmeyeceğim.

(Yeni Akit rezilliği bu manşetle okuyucularına duyurmuştu)

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Bu ülkede ilerleyen bir sanat, ayakta duran, ilerleyen güçlü insanlar var. Ne bizleri ezebilecekler ne de sanatı susturabilecekler. Haberi yayınlarken afişteki bacaklarım dahi sansürlemişler.” diyerek meydan okudu. 10 yıldır kerhaneci Manukyan’ın kirli hayatını canlandırdığını söyleyen Hacıbektaşoğlu, “Salon tahsislerini durdular, satılan biletleri iade ediyorlar. Belediyeden iptal gerekçesi sunmazken gerekçeyi Akit’in yaptığı haberle verdiler” diyerek gazetemizin haberinin ses getirdiğini doğruladı.