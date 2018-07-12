Akit yazdı o vurguncu cezalandırıldı

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Akit’in, geçtiğimiz aylarda verdiği “Tarımsal Destekte Milyonluk Vurgun” haberinin ardından harekete geçen Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müfettişleri, Afyonkarahisar’da 3 sene satmamak şartı ve devlet desteğiyle Almanya’dan 100 damızlık düve ithal eden Hasan Özdemir isimli şahsın, bu hayvanları taahhütnameye aykırı olarak mezbahanede kestirip sattığını tespit etti. 631 bin TL para cezası uygulanan Hasan Özdemir hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın, şahıs hakkında, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi. Bu arada hayvanların takibini yapmakla görevli Tarım Bakanlığı görevlilerine de değişik disiplin cezaları verildi.