Akit yazdı, kadınlar ve çocuklar serbest erkekler hâlâ içerde! Bitsin artık bu zulüm

2013 yılında Türkiye’ye sığınan ve mahcur imkanlarıyla yaşam mücadelesi veren Kırgız ve Özbek iki ailenin sınırdışı işlemleri ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Ülkelerinde Müslümanlara yönelik ağır baskıdan dolayı Türkiye’ye gelen Özbek Bunyod Mukhuddinov ve Kırgız Samad Dyikanov’un karakolda tutulmaya devam edildiği, kadın ve çocukların ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kamuoyu da işkenceden canını zor kurtaran muhacirlerin yeniden ölüme gönderilmesinin durdurulmasını bekliyor.

MAHKEME KARAR VERDİ

“Onları ölüme göndermeyin”, “Vicdanları yaralayan iadeyi durdurun” ve “Biz Türkiye’yi vatan bildik” başlıklı haberlerimiz ile gündeme getirdiğimiz muhacir iki ailenin sınırdışı işlemleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kırgız ve Özbek iki ailenin ülkelerine iade işlemlerinin başlatılması üzerine harekete geçerek vicdansızlığın durdurulmasını talep eden Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin itirazları sonuç verdi. Kırgız muhacir kadın ve reşit olmayan üç çocuğun İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla serbest kaldığı ancak erkek muhacirlere yönelik zulmün ise halen devam ettiği bildirildi.

BİR AYA YAKLAŞTI

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün Kırgız muhacir kadının serbest bırakılması kararına yönelik düzenlediği tutanağında, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/5775 sayılı kararı ile idari gözetimin sona erdirilmesine dikkat çekildi. Ayrıca, Zhıbek Zhamagulova isimli Kırgız muhacirin beyan ettiği adreste Geri Gönderme Merkezine haftada bir gün imza atma yükümlüğü ile salıverildiğine ilişkin tebliğ ve tebellüğ belgesi imzalatıldı.

Gazetemiz Akit’in edindiği bilgilere göre; mahkemenin kararıyla serbest bırakılan ailesinden nerdeyse bir aydır ayrı tutulan Kırgız Samad Dyikanov’un ise kimliklendirme işlemleri gerekçesiyle Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Karakolu’nda tutulduğu kaydedildi. Masum oldukları yönünde hakkında mahkeme kararı bulunan Özbek Bunyod Mukhuddinov’un da Kurtköy Yabancı Şube Müdürlüğü’nde tutulmaya devam edildiği ifade edildi.

SINIRDIŞI EDİLMESİNE ‘DUR’ DENİLMİŞTİ

Muhacirler hakkında sınırdışı kararını geçtiğimiz yıl bozan İstanbul 1. İdare Mahkemesi ise, söz konusu kişilerin sınırdışı edilmek istenilmesini ‘hukuk dışı’ olarak tanımlamıştı. Hakim İsmet Türkel tarafından verilen kararda, “Kişinin ülkemizde bulunduğu süre içinde kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturan bir eyleminin bulunduğu yönünde delil ibraz edilmediği, dolayısıyla somut tespit ve delillerin mevcut olmadığı anlaşıldığından, 6458 sayılı yasanın uyarınca sınırdışı edilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilmişti.

‘ÇOCUKLARIMIZ YETİM KALMASIN’

Daha önce yayınladıkları bir video kaydında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Kırgız ve Özbek aileler, Türkiye’ye İslamiyet’i rahatlıkla yaşayabilmek için geldiklerini söylemişti. Türkiye’de namazı cemaatle kılmanın bile başlı başına bir özgürlük sebebi olduğunu belirten muhacirler, “Ülkemize dönersek bizi ölüm bekliyor. Biz Türkiye’yi de vatan bildik” demişlerdi. Eşleri ve çocukları serbest bırakılan muhacirler son çağrılarında, devlet büyüklerine seslenerek, “Yapılan zulümdür, kimseye fayda getirmez. Çocuklarımızı yetim bırakmayın” diyerek sınırdışı işleminin durdurulmasını talep etti.