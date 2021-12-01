Akit yazdı, darbeci Fevzi’nin de ismi söküldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, darbecilerle tek tek hesaplaşırken, bürokrasi de 28 Şubat davası kapsamında hapse atılan ve rütbeleri sökülerek er statüsüne indirilen darbecilerin isimlerini birer birer temizliyor. Vesayet odaklarıyla mücadeleyi yayın politikası haline getiren ve her zaman milli iradeden yana tavır alan Akit, darbecilere göz açtırmıyor. Akit’in haberleri sonrası harekete geçen Şırnak Valiliği’nin, 28 Şubat darbesinin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirerek büyük bir ayıba son verdiği öğrenildi.

Yayın hayatına başladığı 12 Eylül 1993’ten beri zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alarak dik duruşundan asla taviz vermeyen Akit, milli irade düşmanlarına göz açtırmıyor.

Akit yazıyor darbecilerin isimleri siliniyor

Akit’in, 22 Ağustos’ta “Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün” ve 22 Eylül’deki “28 Şubat cuntacılarının isimleri de silinsin” haberlerini ihbar kabul eden mülki idareler, kamu kurumlarını lekeleyen darbecilerin isimlerini birer birer temizliyor. Haberlerimiz sonrası harekete geçen Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi’nde bulunan ve 28 Şubat darbesinin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri’nin adını taşıyan ve aynı binada yer alan iki okulun ismini değiştirdi. Valiliğin talimatı sonrası kolları sıvayan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Orgeneral Fevzi Türkeri Ortaokulu’nun ismini “Şehitler Ortaokulu”, ‘Orgeneral Fevzi Türkeri İlkokulu’nun ismini ise “Şehitler Ortaokulu” olarak değiştirerek büyük bir ayıba son verdi.

Önce çörekçi şimdi de Türkeri

Haberlerimiz sonrası kolları sıvayan Çorum Valiliği de 05.11.2021 tarih ve 36321913 sayılı onay ile Çorum Osmancık ilçesinde bulunan ve 28 Şubat darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirerek büyük bir temizliğe imza attı. Valiliğin onayıyla 1997’de inşa edilen “Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu”nun ismi “Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu”, yine aynı binada yer alan “Org. Ahmet Çörekçi İlkokulu”na ise “Osmancık İlkokulu” ismi verildi. Akit, kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılanan bu isim değişikliğini, 25 Kasım 2021’de, “Rütbelerinden sonra isimleri de silindi” başlığıyla sürmanşetten duyurdu.

Devlet temizliyor CHP direniyor

Öte yandan, mülki idareler darbe lekelerini teker teker temizlerken, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ise tüm itirazlara rağmen İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’nın ana meydanına verilen Çevik Bir’in ismini değiştirmemekte ısrar ediyor. Daha önce meydanın isminin “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” ya da “Ömer Halisdemir Meydanı” olarak değiştirilmesi tekliflerini reddeden İzmir Belediye Meclisi, 13 Ocak 2017’de, “Bir cadde veya meydana geçmişte adı verilen kişinin ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suç işlemiş olması ve bir konuda hüküm giymiş olması” şartı koymuştu. Gazetemizin ısrarlı yayınları ile çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, “Çevik Bir Meydanı’nın adı değişmelidir” şeklindeki açıklamalarına rağmen kılını kıpırdatmayan cuntacıların gözde partisi CHP, rütbeleri sökülerek cezaevine gönderilmesine rağmen darbeci Çevik Bir’in ismini yaşatmaya devam ediyor.