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Akit ve İHH Gazze’nin yaralarını sarıyor

Yerli ve milli yayıncılığın yüz akı kuruluşu Akit Medya Grubu ve mazlumların umudu İHH, örnek bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldi.

09 Kasım 2018 Cuma 12:40

Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu sakat kalan Gazzeli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalye kampanyası başlatıldı. Akit ve İHH’nın müşterek yürüttüğü proje, terör devleti İsrail’in zulmüne rağmen hayata tutunmak isteyen Gazzeli mazlumlar için umut ışığı oldu.

Gazze’ye umut ol!

Akit Medya Grubu ve İHH, Siyonist İsrail’in saldırıları sonucu sakat kalan Gazzeli kardeşlerimize umut olabilmek için kolları sıvadı.

Akit ve İHH müşterekliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gazzeli mazlumlar için tekerlekli sandalye kampanyası başlatıldı. Terör devleti İsrail askerlerinin; 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 200’den fazla kişinin şehit olduğu, yaralananların sayısının 22 bin 267’ye ulaştığı Gazze’ye yönelik başlatılan yardım kampanyası, alemi İslam’dan yardım bekleyen kardeşlerimiz için büyük moral oldu.

Bir tekerlekli sandalyenin fiyatının 1.500 lira olduğu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımız, 3072’ye, “TEKERLEKLİ SANDALYE” yazarak 5 Türk Lirası bağışta bulunabilirler.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 12:40
  1. Akit Medya Grubu
  2. İHH
  3. Gazze
  4. İsrail

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