Akit TV'ye konuk olan Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan o iddialara yalanlama

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Akit TV'de yayınlanan Muharrem Coşkun'un sunduğu Seçim Özel programına konuk oldu.

HÜDA PAR milletvekillerinin mecliste yemin etmeyeceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Yapıcıoğlu, böyle bir durumun asla söz konusu olmadığını belirterek "Biz bu kadar çaba ve uğraşı sadece orada şov yapmak için mi yaptık sadece? Akıl bunu alıyor mu kabul ediyor mu? Biz baştan beri söylüyoruz. Bizim mecliste söyleyeceklerimiz var. Bizim bu halka hizmet adına yapacaklarımız var. Biz meclisteki makamları millete hizmet için bir araç olarak görüyoruz. Milletimize hizmet edebilmemiz için meclise girmemiz gerekiyor. Meclise girebilmek ve yasama faliyetlerine katılabilmek için de o yemin metnini okumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın Hizbullah'ın siyasi uzantısı olduğu yalanını ortaya atan muhalefete de cevap verdi.

Yapıcıoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz sadece Allah'a dayandık ve yola çıktık. Saldırsınlar Allah bize yeter. Biz sadece ona hesap vereceğiz. Biz hiçbir zaman falanın filanın heykelini dikeceğiz demedik. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Kandil ve Pensilvanya ile birliktelikleri, beraberlikleri ve hatta belki anlaşmaları konuşulmasın diye bizi Hizbullahçı olmakla suçladılar. HÜDA PAR 2012 yılında kuruldu biz bunu defalarca söyledik. Biz kimsenin siyasi kolu değiliz. Biz kimseye sırtımızı dayamadık."

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